Public WLAN startet in Frankfurt

Auf belebten Plätzen kostenfrei ins WLAN - das geht jetzt an zwölf Punkten im Frankfurter Stadtgebiet.

Endlich online: An zwölf Orten im Frankfurter Stadtgebiet können Nutzerinnen und Nutzer nun im öffentlichen WLAN surfen. «Seit 29. April sind die aktuell betriebsbereiten Public WLAN-Accesspoints in Frankfurt aktiv geschaltet», teilte die Stadt am Freitag mit. Es handele sich um sechs Punkte an der Hauptwache, vier Punkte an der Konstablerwache und zwei Punkte auf dem Römerberg. Ein weiterer Zugang am Paulsplatz solle folgen.

Ausgestrahlt wird das Public WLAN unter der Bezeichnung «FrankfurtFreeWifi». Dabei müssten sich die Nutzenden nicht registrieren, sondern nur die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Bestimmte Dienste, etwa Streaming, seien, wie in öffentlichen WLANs üblich, aus Kapazitätsgründen gesperrt. «Mit dem öffentlichen WLAN reiht sich Frankfurt in die Riege europäischer Vorbilder wie Barcelona, Paris oder München ein», sagte Stadträtin Eileen O’Sullivan (Volt), Dezernentin für Digitales.