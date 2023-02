Mann nach tödlichem Unfall zu drei Jahren Haft verurteilt

Wetteraukreis: Mann bedroht Zugbegleiter mit Messer

Ein Mann hat während einer Bahnfahrt einen Zugbegleiter mit einem Messer bedroht. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, stieg der Unbekannte am Dienstagmorgen am Bahnhof Büdingen (Wetteraukreis) in die Regionalbahn ein. Bei der Fahrscheinkontrolle zeigte er demnach ein elektronisches Ticket vor, welches nicht auf seinen Namen ausgestellt war. Der Zugbegleiter bemerkte den Betrugsversuch und kündigte dem Mann an, das Ticket der Bundespolizei zu übergeben.