Prozess um lebensgefährlichen Messerangriff

Nach tödlichem Messerstich: Prozess gegen 24-Jährigen

Ein 24 Jahre alter Mann muss sich seit Freitag wegen eines tödlichen Messerstichs in den Kopf eines Mitbewohners wegen Totschlags vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Dem Mann werde vorgeworfen, am 19. Dezember 2022 einen Menschen getötet zu haben, ohne Mörder zu sein, sagte der Staatsanwalt bei der Verlesung der Anklage. Demnach hat der damals 23-Jährige an dem Tag gegen 10.46 Uhr während eines Streits vermutlich wegen Geldes einen seiner früheren Mitbewohner mit einem Küchenmesser «derart heftig» einmal in den Kopf gestochen, dass die Klinge die Schädeldecke des 28-Jährigen durchstieß und eine fünf Zentimeter tiefe Wunde im Kopf verursachte.