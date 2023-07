Schlag ins Gesicht: Gericht spricht Pocher 50.000 Euro zu

Polizei: Ruhige Lage an zweitem Tag von Eritrea-Festival

Nach Ausschreitungen mit 28 verletzten Polizisten rund um das Eritrea-Festival am Samstag ist es am Sonntag in Gießen ruhig geblieben. Ein Polizeisprecher sagte, trotzdem bleibe die Polizei mit starken Kräften vor Ort, «so lange es nötig ist». Am frühen Nachmittag hatten zahlreiche Besucher das Festivalgelände verlassen, ohne dass es dort zu Protesten gekommen war. Die Stadt wollte am späten Nachmittag eine Bilanz des Geschehens veröffentlichen.