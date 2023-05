Mutter wegen Tötung ihres Sohnes vor Gericht

Zwölfjähriger sollte eigene Mutter ermorden: Prozessbeginn

Ein 57-Jähriger aus Kiel soll mehrfach versucht haben, seinen minderjährigen Neffen zum Mord an dessen eigener Mutter anzustiften. Seine möglichen Motive: Er habe entweder verhindern wollen, dass seine sexuellen Annäherungsversuche an die Schwägerin bekannt würden, sagte die Staatsanwältin zu Prozessbeginn am Mittwoch am Kieler Landgericht. Oder er habe sie wegen ihrer Entscheidung bestrafen wollen, sich von ihrem Ehemann, seinem Bruder, zu trennen (Az: 8 Ks 598 Js 45422/18).