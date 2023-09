Haftstrafe für Kapitalanlagebetrüger: Mithäftling betrogen

Brand in Lagerhalle in Groß-Umstadt gelöscht

Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen den Brand in einer Lagerhalle in Groß-Umstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) gelöscht, der am Montagnachmittag ausgebrochen ist. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war auch das Technische Hilfswerk (THW) an dem Einsatz beteiligt. Den Angaben zufolge wird die Lagerhalle von einer Entrümpelungsfirma genutzt. Das THW habe die Halle als einsturzgefährdet eingestuft. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Zum Sachschaden und zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Dies sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.