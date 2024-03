Eltern wegen Vernachlässigung ihrer Töchter vor Gericht

In einem vermüllten Frankfurter Hotelzimmer werden zwei kleine Mädchen entdeckt - zwischen Drogen und mit kaputten Zähnen. Jetzt müssen sich die beiden Eltern vor Gericht verantworten.

2022 sind in einem vermüllten Hotelzimmer im Frankfurter Bahnhofsviertel zwei vernachlässigte Geschwister entdeckt worden - nun stehen Mutter und Vater der Mädchen vor Gericht. Am heutigen Freitag beginnt am Amtsgericht Frankfurt der Prozess gegen die 23 und 28 Jahre alten Eltern. Die Anklage legt ihnen die Verletzung ihrer Fürsorgepflicht zur Last.

Als die Kinder in dem Hotel entdeckt wurden, hatte die vierjährige Tochter stark vernachlässigte Zähne - bei einer Operation mussten vier gezogen werden. Auch die Schwester zeigte laut Anklage Vernachlässigungserscheinungen. In dem Zimmer befanden sich zudem Reste von Kokain und Amphetaminen.

Vor ihrer Ankunft in Frankfurt sollen die Eltern seit 2020 mit den Kindern quer durch Europa unterwegs gewesen sein. Das Gericht hat für den Prozess zunächst einen Verhandlungstag vorgesehen.