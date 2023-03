Klimakleber müssen für Einsätze der Polizei bezahlen

Prozess: Illegales Autorennen: Passantin nach Unfall schwerbehindert

Nach einem Verkehrsunfall mit massiven Folgen für eine Passantin steht von diesem Montag an (9.00 Uhr) ein 24 Jahre alter Autofahrer vor dem Amtsgericht Frankfurt. Die Anklage legt ihm einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie ein verbotenes Autorennen zur Last. Demnach fuhr der Angeklagte im Juni 2021 mit Tempo 98 durch Frankfurt. Bei einem Überholvorgang soll er einen anderen Wagen in eine Straßenbahnhaltestelle abgedrängt haben, wo das Fahrzeug mit der 51 Jahre alten Passantin zusammenstieß. Die Frau wurde schwer verletzt und ist seither weitgehend auf den Rollstuhl angewiesen. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen. (Az: Z 3630 Js 229822/21)