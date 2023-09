Musiker Sasha mag Familie und Glamour

Viel Sonne und bis zu 33 Grad am Wochenende in Hessen

Die Menschen in Hessen können sich auf ein Wochenende mit viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 33 Grad freuen. Außerdem bleibt es niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Temperaturen bewegen sich demnach tagsüber voraussichtlich zwischen 29 und 33 Grad sowie zwischen 26 und 28 Grad in höheren Lagen. Die Nächte werden laut DWD voraussichtlich überwiegend klar und kühlen auf bis zu 14 Grad in den Regionen am Main und am Rhein und im restlichen Bundesgebiet auf bis zu 10 Grad ab.