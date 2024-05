Home

Rheingau-Taunus-Kreis: Polizeistation Idstein nach Unwetter stark beschädigt

Eindringende Wassermassen durch das Unwetter haben in der Nacht zum Freitag schwere Schäden in der Polizeistation Idstein im Rheingau-Taunus-Kreis angerichtet. Das Gebäude werde auf absehbare Zeit nicht wieder in Betrieb genommen werden können. Die Polizei werde aber weiterhin in Idstein präsent sein, hieß es in einer Mitteilung. Es sei geplant, dass die Beamten zumindest für eine Präsenz an Werktagen übergangsweise in andere Räumlichkeiten umziehen. Die telefonische Erreichbarkeit bleibe unverändert. Die Amtsleitung sei bis auf weiteres zur Polizei nach Taunusstein umgeleitet und der Notruf 110 rund um die Uhr erreichbar.

Dunkle Sturm- und Gewitterwolken ziehen über den Feldberg und den Taunus hinweg. © Boris Roessler/dpa

Die Instandsetzung der Innenräume werde voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen, hieß es. Eine Schadenshöhe lasse sich noch nicht abschätzen, zunächst müssten Fachleute die Räume in Augenschein nehmen. Die Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, für dringliche Anliegen bis auf Weiteres die Rufnummer der Polizeistation Idstein zu wählen und in Notfällen die 110. Das Wasser war den Angaben zufolge in der Nacht zum Freitag über Schächte, Fenster und die Tiefgarage in den Keller und teils auch in das Erdgeschoss der Polizeistation eingedrungen. Das habe für einen Ausfall der Elektrotechnik gesorgt und auch die Arbeit in der Dienststelle beeinträchtigt. Mitarbeitende seien nicht verletzt worden. Der Notruf sei zu keinem Zeitpunkt betroffen gewesen. Die Unwetter hatten in Teilen Hessens zu Überflutungen und Hunderten Einsätzen der Rettungskräfte geführt.

