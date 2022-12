Kreuzung in Fulda nach Wasserrohrbruch überschwemmt

Löscharbeiten: Autobahn 7 wegen Lkw-Brands mehrere Stunden gesperrt

Nach einem Lkw-Brand ist die vielbefahrene Autobahn 7 in Nordhessen am Freitag vorübergehend voll gesperrt gewesen. In Brand geraten sei ein mit Autos beladener Sattelauflieger nahe der Anschlussstelle Homberg/Efze, teilte die Polizei in Kassel am Freitag mit. Der Fahrer habe das Führerhaus unverletzt verlassen können. Wegen der Löscharbeiten war die A7 zunächst in beide Richtungen komplett gesperrt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Fahrspuren am Abend wieder frei.