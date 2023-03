Home

Polizei ermittelt: Feuer im Industriedenkmal Salzmann in Kassel

Das leerstehende Salzmann-Gebäude in Kassel hat in der Nacht auf Montag gebrannt. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer möglicherweise durch Fahrlässigkeit oder eine Brandstiftung verursacht worden war, wie die Polizei in Kassel am Montag mitteilte. Zuvor soll sich jemand in dem Fabrikgebäude aufgehalten haben. Verletzt wurde niemand. Die Fassade wurde beim Brand verrußt, es entstanden Schäden im Innenraum. Das Feuer brach den Angaben zufolge im Obergeschoss aus. Die Löscharbeiten dauerten laut Feuerwehr mehrere Stunden an, da das Gebäude mit Unrat und Sperrmüll voll stand. Wie hoch der Schaden am Industriedenkmal ist, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

© dpa