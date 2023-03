Merck plant Stellenabbau am Stammsitz Darmstadt

Vorschau: Wetter in Hessen bleibt ungemütlich

In Hessen bleibt das Wetter weiterhin grau, nass und teils stürmisch. Am Sonntag werde es überwiegend stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Aus Richtung Südwesten treten leichte Schneefälle auf, die im Tagesverlauf in Regen übergehen und allmählich abklingen sollen. Die Temperaturen erreichen maximal sieben bis zehn Grad, in Hochlagen fünf Grad. In der Nacht zu Montag bleibt es bewölkt bei Tiefstwerten zwischen sechs und drei Grad. Zeitweise können starke bis stürmische Böen auftreten.