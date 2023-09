Nach Farbanschlag auf AfD-Gebäude sucht Polizei nach Tätern

Viele Unwettereinsätze und Verkehrsbehinderungen in Hessen

Blitz, Donner, Regenfälle: Feuerwehr und Polizei sind am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Im Kreis Limburg-Weilburg kam es unter anderem zu vollgelaufenen Kellern, umgestürzten Bäumen und angehobenen Gullydeckeln und Stromausfällen, wie die Polizei in Mittelhessen am Mittwochmorgen mitteilte. Zudem habe ein umgestürzter Baum den Fahrer eines Lastwagens in seiner Kabine eingesperrt. Allein in der Stadt Hadamar musste die Feuerwehr laut eigenen Angaben zwischen Dienstag und Mittwoch 69 Mal ausrücken.