Hessen-CDU trifft sich im Wahljahr zur Auftaktklausur

Wie will sich die Hessen-CDU im Wahlkampf präsentieren? Mit welchen Themen will sie bei Wählern und Wählerinnen punkten? Erste Einblicke soll es bei einer Klausur in Fulda geben.

Die Hessen-CDU will sich ab Freitag bei einer zweitägigen Klausur in Fulda auf den anstehenden Landtagswahlkampf einstimmen. Bei dem Treffen kommen die Parteivorstände aus den Kreisen, Bezirken und aus dem Land, die Landtagsfraktion sowie Abgeordnete aus Bundestag und Europaparlament zusammen. Unter anderem sollen die rund 120 Teilnehmer einen ersten Blick auf die geplante Wahlkampfkampagne bekommen. Auch die möglichen Themen für den Landtagswahlkampf stehen auf der Tagesordnung.

Bei der Klausurtagung sind der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), als Gäste eingeladen. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt - parallel zur Bayern-Wahl.

Nach den Worten von Generalsekretär Manfred Pentz sind schon erste Wahlplakate zu sehen - bei denen sich die Hessen-CDU in einem neuen Look präsentiert. Bereits seit längerem ist klar, dass Ministerpräsident Boris Rhein als Spitzenkandidat in den Wahlkampf ziehen will. Die hessische CDU will bei einem Parteitag am 24. Juni in Darmstadt ihre Landesliste aufstellen und das Wahlprogramm verabschieden.

Am Samstag, dem zweiten Tag der Klausur, kommen neben den Führungsgremien und Abgeordneten auch die bislang nominierten Kandidaten und Ersatzkandidaten zu dem Treffen dazu. Auf der Tagesordnung steht dann unter anderem eine Debatte zu den möglichen Wahlkampfthemen. Außerdem soll die neue Kampagne vorgestellt werden. Bei den Treffen werden dann nach den Worten von Pentz mehr als 200 Mitglieder dabei sein.