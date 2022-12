IG Metall: Weniger Stellenabbau bei Segula als geplant

Metall- und Elektroindustrie: IG Metall für Übernahme des Pilotabschlusses im Gebiet Mitte

Die IG Metall will den im Südwesten erzielten Pilotabschluss zügig auch auf die Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland übertragen. Dafür habe sich die Verhandlungskommissionen Mitte ausgesprochen, berichtete die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt.