Fahrerflucht nach Unfall mit 120.000 Euro Schaden

Verkehr: Lastwagen mit Pferdemist kippt in Straßengraben

Ein Lastwagen ist in Oberfranken in einen Straßengraben gekippt und hat dabei seine Ladung Pferdemist verloren. Der Fahrer hatte die Ladung von einem Pferdehof in Münchberg (Landkreis Hof) abgeholt, als ein Luftfederbalg an der rechten Seite des Lastwagens platzte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Pferdemist verteilte sich am Donnerstag auf einem angrenzenden Feld.