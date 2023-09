Home

Notfall: Nächtlicher Stromausfall in Fulda

In Fulda hat es in der Nacht zum Dienstag einen Stromausfall gegeben. Zwischen Mitternacht und 3.00 Uhr sei der Strom in nahezu der ganzen Stadt ausgefallen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen in Fulda am Dienstag. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Stromausfall einen technischen Hintergrund gehabt haben, wie es hieß. Die genaue Ursache war zunächst unklar.

Der eingeschaltete Schutzschalter einer Mehrfachsteckdose leuchtet rot. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

