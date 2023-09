Brandstiftung neben Einkaufswagen: Obdachloser verletzt

Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand in Köln-Kalk

Sieben Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Köln leicht verletzt worden. Die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Kalk war am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei der Verletzten wurden per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnten aber bereits wieder entlassen werden. Die übrigen Verletzten wurden demnach vor Ort versorgt.