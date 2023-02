Streit um Choreografie: Feuerwehr wehrt sich

Wetteraukreis: Frau nach Streit tot: Lebensgefährte festgenommen

Nach einem Streit soll ein Mann seine 63 Jahre alte Lebensgefährtin in Büdingen im Wetteraukreis umgebracht haben. Der 65-Jährige steht im Verdacht, am Montagabend die Frau so schwer verletzt zu haben, dass sie starb, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Gießen mitteilten. Zur Art der Verletzungen und der möglichen Todesursache machten die Ermittler zunächst keine genauen Angaben. Die Polizei nahm den Deutschen noch in der Nacht vorläufig fest. Ein Richter erließt später Haftbefehl wegen Totschlagsverdachts, der Mann sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ordnete die rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams an.