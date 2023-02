Stefanie Heinzmann kommt in die Bad Hersfelder Stiftsruine

Musik: Sunrise Avenue verabschiedet sich vor ausverkaufter Halle

Die Band Sunrise Avenue zieht sich mit einer Abschiedstour endgültig vom Bühnenleben zurück. Vor einer ausverkauften Halle in Hannover startete am Sonntag der deutsche Teil der Tournee. Etwa 11.000 Zuschauerinnen und Zuschauer füllten den Publikumsraum, wie es von den Veranstaltern hieß. Nach 17 Jahren auf der Bühne ist die finnische Gruppe bei der Abschiedstour «Thank you for everything - the final Tour» ein letztes Mal zu sehen.