Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 48-Jähriger verliert im Landkreis Fulda die Kontrolle über sein Kraftrad und landet im Straßengraben.

Bei einem Unfall im Landkreis Fulda ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 48-Jährige am Montagabend in der Nähe von Dipperz auf einer Landstraße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über seine Maschine und fuhr in einen Straßengraben. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.