Rhein: Mehr Sensibilität in Debatte um Einbürgerung auf

Extremismus: Hanau-U-Ausschuss hört wieder Vertreter von Recherchegruppe

Der Landtags-Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag von Hanau wird in seiner nächsten Sitzung an diesem Freitag (ab 9.00 Uhr) wieder einen Vertreter der Recherchegruppe Forensic Architecture (FA) hören. Dieses Mal wird er vor allem zu dem Polizeieinsatz am Täterhaus befragt werden. Bei seiner vergangenen Anhörung im Oktober war der Notausgang an einem der Tatorte das Thema gewesen. Er gab damals an, die Besucher der Arena-Bar hätten vor dem Täter mutmaßlich fliehen können, wenn der Notausgang nicht verschlossen gewesen wäre.