Flüchtlinge: Erstaufnahmeeinrichtung zu 67 Prozent besetzt

Saale-Holzland-Kreis: Notunterkunft in Hermsdorf soll ab Montag betrieb starten

Ab Montag sollen alle in Thüringen ankommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der neuen Notunterkunft in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) aufgenommen werden. Die Dienstleister seien vor Ort und einsatzbereit, teilte das Landesverwaltungsamt am Mittwoch auf Anfrage mit. Wie viele Menschen am Montag in der Außenstelle der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung in Hermsdorf untergebracht werden, sei abhängig von der Zahl der ankommenden Flüchtlinge. Im vergangenen Monat seien täglich durchschnittlich sieben Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Thüringen gekommen.