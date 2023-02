Mann bedroht Kinder mit Schreckschusspistole

Bautzen: 18-Jähriger mit Schreckschusspistole auf Friedhof

Ein 18-Jähriger im Drogenrausch ist mit einer Schreckschusspistole bewaffnet auf und am Friedhof in Ottendorf-Okrilla (Kreis Bautzen) herumgelaufen und dabei beobachtet worden. Wie die Polizei in Görlitz am Donnerstag mitteilte, rückten die Beamten deshalb am Mittwochabend mit einem Großaufgebot an und nahmen den jungen Mann fest.