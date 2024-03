Sieben Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Großeinsatz: Vermeintliche Fehlfunktion an Gastankstelle

Ein vermeintlicher technischer Defekt an einer neuen LNG-Gastankstelle in Herleshausen hat in der Nacht zum Sonntag einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Ein Anwohner habe in der Nähe der Anlage ein verdächtiges Geräusch an der Gastankstelle wahrgenommen und dies der Notfallleitstelle des Werra-Meißner-Kreises gemeldet, teilte die Polizei mit. Dort war man davon ausgegangen, dass die Gasanlage noch nicht in Betrieb sei. Wegen einer potenziellen Gefahr für Anwohner, umliegende Bebauungen und die Umwelt bei Gasaustritten seien entsprechende Maßnahmen eingeleitet worden.