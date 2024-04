Mann mit 3,5 Promille auf Autobahn unterwegs

Zeugen verfolgen betrunkenen Autofahrer bis Polizeieinsatz

Zeugen haben einen betrunkenen Autofahrer im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte über rund 30 Kilometer verfolgt und so der Polizei geholfen. Der Autofahrer zeigte am Samstagabend nach Zeugenaussagen auf der Bundesstraße von Neubrandenburg nach Waren Müritz ein auffälliges Fahrverhalten. Er sei in Schlangenlinien gefahren, habe wiederholt ohne erkennbaren Grund fast angehalten und sei dann mit überhöhter Geschwindigkeit weitergefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit.