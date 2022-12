Unbekannte sprengen Geldautomaten in Einkaufszentrum

Diepholz: Unbekannte sprengen Geldautomat in Stuhr

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in Stuhr (Landkreis Diepholz) gesprengt. Das Gerät befand sich in einem Holz-Pavillon an einem Parkplatz im Ortsteil Seckenhausen, wo es nach Angaben eines Polizeisprechers keine Bankfiliale mehr gibt. Der Pavillon sei komplett zerstört worden. Nach Zeugenberichten flohen zwei Männer nach der Tat in einem hochmotorisierten Auto mit hohem Tempo in Richtung Autobahn. Ob sie Bargeld erbeuteten, stand zunächst nicht fest.