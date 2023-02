Home

Main-Taunus-Kreis: Asylunterkunft in Hattersheim brennt: Festnahme

Nach dem Brand in einer Asylunterkunft in Hattersheim hat die Polizei am Donnerstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer in der Nacht zu Donnerstag durch Brandstiftung entstanden war. Bei dem mutmaßlichen Brandstifter handelt es sich um einen 18-Jährigen Bewohner der Unterkunft. Er sei zunächst in eine psychiatrische Einrichtung überstellt worden und solle noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten die Beamten mit.

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Der Brand entstand den Ermittlungen zufolge vermutlich in der Küche im Dachgeschoss des dreistöckigen Gebäudes. Die knapp 40 Bewohner hätten die Unterkunft eigenständig und unverletzt verlassen können, hieß es. Bei einem Feuerwehrmann bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Die Höhe des Sachschadens dürfte bei mehreren Hunderttausend Euro liegen.

