Main-Kinzig-Kreis: Zeugensuche nach Überfall auf Tankstelle

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatte der Räuber am Donnerstagabend um kurz vor 22 Uhr - unmittelbar vor Schließung der Tankstelle - mit einem Messer bewaffnet den Verkaufsraum betreten, in dem ein 20 Jahre alter Kassier arbeitet. Der Räuber forderte die Herausgabe der Einnahmen. Mit wenigen hundert Euro an Bargeld, die er sich in eine Plastiktüte packen ließ, flüchtete er zu Fuß in Richtung Bad Soden.

Autos stehen abends vor einer Tankstelle. © Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Der Mann wurde beschrieben als 20 bis 25 Jahre alt, mit sportlicher Figur und dunklen Haare. Er trug einen weißen Kapuzenpulli mit dem Aufdruck «Curtain» im Brustbereich, eine grau-schwarze Hose, weiße Sneaker und schwarze Handschuhe. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er sich einige Minuten vor der Tat bereits in der Nähe des Tankstellengeländes aufgehalten haben. Neben zahlreichen Streifenwagen war im Zuge der Fahndung auch ein Polizeihubschrauber unterwegs.

