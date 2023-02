Home

Main-Kinzig-Kreis: Über 100.000 Euro Schaden beim Brand einer Granulat-Firma

Bei einem Brand einer Lagerhalle in Hanau ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Donnerstagabend in einer Firma im Stadtteil Wolfgang aus, die Granulat produziert, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte. Feuerwehrleute bekämpften den Brand unter Atemschutz sowohl von innen als auch von außerhalb des Gebäudes, wie die Feuerwehr Hanau mitteilte.

Feuerwehrleute sind bei einem Brand in einer Granulathalle im Stadtteil Wolfgang im Einsatz. © --/5vision News/dpa/Archivbild

Der Brand sei schnell gelöscht worden. Es waren etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehr setzte ein spezielles Fahrzeug ein, um Schadstoffe zu messen. Wie genau es zu dem Brand kam, sei noch unklar. Es werde jedoch nicht von Brandstiftung ausgegangen. Ein zur Nachtschicht kommender Arbeiter hatte Rauch bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Verletzt wurde niemand.

