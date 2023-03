Wieder Betrieb am Frankfurter Flughafen

Luftverkehr: Normaler Flugbetrieb in Stuttgart nach Verdi-Warnstreik

Nach dem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi ist der Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen am Samstag wieder normal angelaufen. Alle 134 geplanten Flüge können stattfinden, wie eine Sprecherin am Morgen mitteilte. Tags zuvor waren alle 169 geplanten Flüge ausgefallen, rund 20.000 Passagiere waren davon laut Flughafen betroffen. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hatte der Verdi-Streik schon am Freitag keine größeren Auswirkungen.