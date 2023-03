Verdi ruft am Frankfurter Flughafen Montag zu Warnstreik auf

Im Zuge des für Montag (27. März) angekündigten bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor ruft die Gewerkschaft Verdi auch am Frankfurter Flughafen Beschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Betroffen seien die Boden- und Verkehrsdiente und die Luftsicherheit, sagte Verdi-Landesbezirksleiter Jürgen Bothner der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund sind umfangreiche bundesweite Warnstreiks, zu denen die EVG und die Gewerkschaft Verdi für Montag im Verkehrssektor aufgerufen hatte.

Von Verdi-Seite sollten insgesamt 4500 Beschäftigte im hessischen Verkehrssektor die Arbeit am Montag niederlegen, sagte Bothner. Neben dem Frankfurter Flughafen seien auch der Busverkehr in Kassel und Wiesbaden, die Straßenbahnen in Frankfurt und Kassel sowie die U-Bahnen in Frankfurt betroffen. Hinzu kämen einige Schleusen am Main, da auch die Beschäftigten von Wasser- und Schifffahrtsämtern befristet in den Ausstand treten sollen. «Wir rechnen mit einer sehr hohen Streikbeteiligung», sagte Bothner.