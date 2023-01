Home

Gießen: Nach Zeugenhinweis Schuss- und Stichwaffen sichergestellt

Zahlreiche scharfe Schuss- und Stichwaffen sind am Freitag in der Wohnung eines 37-Jährigen in Lollar (Kreis Gießen) sichergestellt worden. Eine Zeugin habe am frühen Morgen gemeldet, in einem Haus einen Schuss gehört zu haben, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei ein größeres Aufgebot an Ermittlern und Spezialeinheiten angerückt. In der Wohnung seien dann die Waffen entdeckt worden. Der 37-Jährige sei festgenommen worden.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

