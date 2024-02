Wasserkocher auf Herd: viel Rauch in Flüchtlingsunterkunft

Ein stark qualmender Wasserkocher auf einem Elektroherd hat in der Nacht zu Donnerstag einen Feuerwehreinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bahrenfeld ausgelöst. Nach Mitternacht seien plötzlich mehrere Notrufe zeitgleich bei der Leitstelle eingegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag in Hamburg. Grund dafür sei die starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss in der Unterkunft für unbegleitete Minderjährige gewesen.