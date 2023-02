Jugendlicher zündet Müllbeutel an: Mehrfamilienhaus in Brand

Mainz: Waschmaschine löst Brand in Badezimmer in Mainz aus

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Mainz ist am Samstagmorgen das Badezimmer in Brand geraten. Das Feuer ging aus unbekannter Ursache von einer Waschmaschine aus, wie die städtische Berufsfeuerwehr mitteilte. Die Bewohnerin brachte sich unverletzt in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wegen starker Rauch- und Rußentwicklung war die im dritten Obergeschoss gelegene Wohnung im Gebiet am Kästrich nicht mehr bewohnbar.