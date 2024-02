Einbrecher fahren mit Kleinbus in Scheibe von Fahrradladen

Vermutlich wollten die Täter E-Bikes stehlen, letztlich flüchteten sie ohne Beute. Doch der Schaden, den sie anrichteten, ist hoch.

Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag in Limburg mit einem gestohlenen Kleinbus in die Scheibe eines Fahrradladens gefahren. Beute hätten sie nicht gemacht, jedoch einen Schaden von fast 70.000 Euro angerichtet, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass mindestens zwei Täter in dem Geschäft im Stadtteil Eschhofen hochwertige E-Bikes stehlen wollten, doch die Alarmanlage löste aus. Beim Eintreffen der Polizei stand der Kleinbus noch in der zerstörten Scheibe, mehrere Fahrräder befanden sich vor dem Gebäude. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.