Gewürzmischung nach Chlorethanol-Nachweis zurückgerufen

Unfall: Auto prallt gegen 14-Jährige: Schwer verletzt

Eine 14-Jährige ist in Kassel von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Sie wurde am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zuvor war das Mädchen an der Haltestelle «Kongress Palais» aus einer Straßenbahn ausgestiegen und dann hinter der Straßenbahn unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, wie es hieß. Im selben Moment näherte sich eine 60 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen und prallte gegen die Jugendliche.