Linke fordern Nachbesserungen beim hessischen Klimaplan

Demonstrationen: Aktivisten blockieren Straße in Mainz: Brücke teils dicht

Klimaschutzaktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstag eine Hauptverkehrsader in Mainz blockiert und damit für Verkehrsbehinderungen bis nach Wiesbaden gesorgt. Vier der fünf Aktivisten klebten sich am Nachmittag jeweils mit einer Hand auf der Peter-Altmeier-Allee am Rheinufer in Sichtweite zum rheinland-pfälzischen Landtag fest - am Ende der Rampe der vielbefahrenen Theodor-Heuss-Brücke nach Wiesbaden.