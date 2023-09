Experte sieht problematische Entwicklung bei Wahlbeteiligung

Rhein wält per Briefwahl: «Demokratie lebt von jeder Stimme»

Die hessische Landtagswahl findet zwar erst am 8. Oktober statt - Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat seine Stimme aber bereits am Montag mit Beginn der Briefwahl abgegeben. Die Briefwahl sei «eine ganz wichtige Möglichkeit, an der demokratischen Abstimmung teilzunehmen», sagte er beim Verlassen des Frankfurter Wahlamts, in dem er seine Stimme abgegeben hatte. Er rufe die Wählerinnen und Wähler auf, entweder am 8. Oktober oder zuvor per Briefwahl ihr Votum abzugeben, «denn Demokratie lebt von jeder einzelnen Stimme.»