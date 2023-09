Radfahrer bei Unfall nahe Burg Frankenstein schwer verletzt

Elversberg gewinnt Aufsteiger-Duell bei Wehen Wiesbaden

Neuling SV Elversberg kommt in der 2. Fußball-Bundesliga immer besser in Schwung. Die Saarländer setzten sich am Samstag beim Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 (1:0) durch und feierten damit nach einem schwachen Saisonstart bereits den dritten Sieg in Serie. Thore Jacobsen in der 20. Minute per Foulelfmeter und Wahid Faghir (78.) erzielten vor 7526 Zuschauern die Tore für die Gäste. Elversberg verdarb damit den Hessen zugleich die Generalprobe für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger RB Leipzig am kommenden Mittwoch.