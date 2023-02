Seniorin auf Bürgersteig angefahren: Prozess gestartet

Limburg-Weilburg: Kette an Kran reißt: 65-Jähriger schwerstverletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Limburg ist ein 65-Jähriger schwerst verletzt worden. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Dienstag mit einem Lastwagen Baumaterial zu einer Baustelle angeliefert. Beim Ausladen eines Stahlträgers mit einem mobilen Kran habe er in der Nähe des Lkw gestanden. Plötzlich sei eine Kette gerissen, an der der Stahlträger befestigt war. Dabei wurde der 65-Jährige nach Angaben der Ermittler getroffen. Der Mann sei zur Behandlung mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden.