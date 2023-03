Betrug mit Leasing-Autos: Prozessauftakt verschiebt sich

Deutscher Wetterdienst: Wetterdienst bestätigt zwei Tornados in Mittelhessen

Nach einem heftigen Unwetter über Mittelhessen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach zwei Tornados identifiziert. Einer habe sich am Sonntag in Fernwald bei Gießen, der andere in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) gebildet, sagte DWD-Tornadoexperte Andreas Friedrich am Dienstag in Offenbach.