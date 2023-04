Angeklagter bestreitet Messerattacke in Moschee

Übergriffe: 85 Jahre alter Vater lebensbedrohlich verletzt

Ein Mann soll seinen 85 Jahre alten Vater in Steinbach (Hochtaunuskreis) lebensbedrohlich verletzt haben. Wie die Polizei am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, soll der 47-Jährige am Dienstagabend gewaltsam in ein Wohnhaus eingedrungen sein und dort seinen Vater mit einem Schlagwerkzeug attackiert haben. Die von Bewohnern des Einfamilienhauses alarmierte Polizei rückte den Angaben zufolge mit mehreren Streifen an, Einsatzkräfte nahmen den 47-Jährigen fest.