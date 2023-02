Hessens Grüne kommen zu Parteitag zusammen

Löscheinsatz: Brand im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main

In einem der größten Naturkundemuseen Deutschlands ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Das Museum ist unter anderem bekannt für seine riesigen Dinosaurier-Skelette. Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt. Ein Polizeisprecher sagte: «Man vermutet einen technischen Defekt im Keller.» Obere Räume seien verraucht worden. Das Senckenberg Naturmuseum schloss nach eigenen Angaben «wegen technischer Störungen» seine Tore am Wochenende für Besucher.