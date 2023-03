Home

Regional

Hessen

Kronberg: Opel-Zoo erhält Netzgiraffenbullen für Zucht

Opel-Zoo erhält Netzgiraffenbullen für Zucht

Der Opel-Zoo in Kronberg bei Frankfurt hat einen Netzgiraffenbullen bekommen. Das männliche Tier mit dem Namen «Timon» soll nach Angaben des Zoos zur Zucht eingesetzt werden. «Der hochbeinige, grazile Netzgiraffenbulle kam neugierig und offensichtlich selbstbewusst aus dem Transporthänger in den Stall und fing kurz darauf schon an zu fressen», sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Giraffen beugen sich zu fütternden Händen. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

«Timon» kam 2014 im Zoo Brno in der Tschechischen Republik zur Welt und lebte zuletzt im Safaripark Beekse Bergen in den Niederlanden. Am Dienstag traf er in Kronberg ein. Der Opel-Zoo hält nach eigenen Angaben seit 1961 Giraffen. Rund 30 Jahre lebten vor allem Rothschildgiraffen in dem Gehege. Da die Population der Netzgiraffen in der freien Natur immer weiter zurückgeht, sollen diese nun vermehrt in den Zoos gezüchtet werden.

© dpa