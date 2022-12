Verdächtige zwei Jahre nach Angriff vor Club festgenommen

Main-Taunus-Kreis: Hofheim will archäologische Fundstätten in den Fokus rücken

Um den archäologisch bedeutsamen Kapellenberg noch bekannter zu machen, will die Stadt Hofheim am Taunus ein «Haus der Michelsberger Kultur» direkt am Grabungsort einrichten. Das Projekt sei für die Jahre 2023/2024 geplant, teilt eine Stadtsprecherin auf Anfrage mit. «Derzeit wird noch am detaillierten Konzept gearbeitet.» Vom Main-Taunus-Kreis werde ein Zuschuss von 133.000 Euro fließen. Am Kapellenberg liegt einer der bedeutsamsten Fundorte von Zeugnissen der Michelsberger Kultur aus der Zeit rund 4000 vor Christi, darunter ein großer Grabhügel.