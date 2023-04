Home

Kriminalität: Urnengräber als Versteck für Diebesgut genutzt

Diebe haben ein ausgefallenes Versteck für ihr Diebesgut gewählt und dafür Urnengräber ausgeräumt. Sie brachen in der Nacht zum Mittwoch zwei Urnengräber auf einem Friedhof im hessischen Liederbach westlich von Frankfurt am Main auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Anschluss hätten die Unbekannten die Urnen in nahe gelegene Mülleimer geworfen und das Diebesgut in den Grabstätten versteckt.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe und des vorangegangenen Diebstahls dauerten an. Um welches Diebesgut es sich handelte, ließ die Polizei zunächst offen.

