Unbekannte erbeuten fünf Goldbarren von 81-Jährigem

Gladbeck: Das Geiseldrama - Die wahre Geschichte hinter der neuen Netflix-Doku

Die neue Netflix-Doku „Gladbeck: Das Geiseldrama“ beleuchtet einen der bekanntesten Kriminalfälle in Deutschland und die unfassbaren Fehler, die Polizei und Medien damals fabrizierten. Die wahre Geschichte hinter dem Geiseldrama findest Du hier. Am 16. August 1988 nahmen die verhängnisvollen Ereignisse ihren Lauf. Damals überfielen Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski eine Bankfiliale in einem Einkaufszentrum in Gladbeck in Nordrhein-Westfalen. Kurz darauf kam es zu der Geiselnahme, die ganz Deutschland in Atem hielt. Der bereits mehrfach ausgezeichnete Regisseur Volker Heise („Zeit der Helden“) nimmt mit seiner Netflix-Doku „Gladbeck: Das Geiseldrama” den Kriminalfall genauer unter die Lupe und schildert die bis ins Absurde abdriftenden Ereignisse. Dabei blickt Heise aber auch kritisch auf den Fall – kein Wunder, denn was sich damals tatsächlich zugetragen hat, mutet aus heutiger Sicht absolut wahnsinnig an. Gladbeck: Das Geiseldrama kannst Du übrigens auch ...