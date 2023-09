Home

Regional

Hessen

Kriminalität: Mann dringt in Firma ein und legt Feuer

Mann dringt in Firma ein und legt Feuer

Ein Mann soll in ein Pharmaunternehmen in Bad Homburg eingedrungen sein und dort an mehreren Stellen Brände gelegt haben. Der Verdächtige habe bei dem Vorfall am Mittwoch einen Mitarbeiter bedroht und mit Pfefferspray verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden. Der mutmaßliche Täter soll den ersten Erkenntnissen zufolge mit einer brennbaren Flüssigkeit versucht haben, Feuer zu legen, was teils auch gelungen sei. Die Feuerwehr konnte laut Angaben der Polizei die Brandstellen löschen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Mann «relativ rasch» überwältigen, hieß es weiter. Die Mitarbeiter konnten sich selbst ins Freie retten.

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Verdächtige wurde festgenommen. Der Mann habe zunächst keine Angaben gemacht, sagte der Polizeisprecher.

© dpa